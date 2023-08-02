Турция вошла в пятёрку самых дорогих курортов для россиян

Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Турция вошла в пятерку самых дорогих — в среднем — направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», — цитирует её ТАСС.

По словам Ломидзе, самым дорогим курортом стали Мальдивы со средней стоимостью десятидневного отдыха в 390 тыс. рублей на двоих. Также в пятёрку вошли Куба (238 тыс. рублей), Шри-Ланка (213 тыс. рублей) и Турция (183 тыс. рублей).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее в беседе с RT рассказал, какие факторы могут повлиять на стоимость путёвки в Турцию.