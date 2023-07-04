Вице-президент РСТ рассказал о факторах, влияющих на повышение стоимости путёвок в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT рассказал, какие факторы могут повлиять на стоимость путёвки в Турцию.

«Причин несколько. Первая: в целом тарифы и услуги подорожали. В Турции реализуется продукт в евро. И при снижении нашего рубля цены взлетели. Вторая причина — это, конечно, логистика. Мы лишились значительного парка собственной авиаперевозки. Её стало меньше, и она стала дороже. Топливо в том числе стало дороже», — объяснил Барзыкин.

Вместе с тем, по мнению экономиста и кандидата экономических наук Михаила Беляева, повышение цены туристических путёвок также может быть связано с повышением спроса со стороны граждан.

«У людей есть деньги, которые они готовы заплатить за эти путёвки, и они выросли в цене... К тому же лира упала, значит, можно сходить по магазинам и закупиться. Всё это, конечно, подняло спрос на такого рода отдых», — добавил экономист.

Схожего мнения придерживается и директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Безусловно, сезонность оказывает влияние на цену. Это уже аксиома. Плюс, конечно, спрос и соотношение «цена — качество»... Безусловно, Турция — одна из тех стран, которые на сегодняшний день достаточно неплохо доступны для нас и логистически, и финансово», — заключил собеседник RT.

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.