Мадуро: молчание лидеров стран Европы по поводу сожжения Корана вызывает удивление
Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.
«Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам», — сказал Мадуро.
При этом он отметил, что молчание лидеров Европы по данному инциденту «равносильно их соучастию в преступлении».
Ранее полиция Стокгольма разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана.
Также сообщалось, что МИД Индонезии вызвал шведского и датского послов в связи с осквернением Корана.