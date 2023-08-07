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Мадуро: молчание лидеров стран Европы по поводу сожжения Корана вызывает удивление

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике молчаливую позицию правящих кругов в европейских странах в отношении экстремистов, осквернивших священную для мусульман книгу Коран в Швеции и Дании.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen

«Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам», — сказал Мадуро.

При этом он отметил, что молчание лидеров Европы по данному инциденту «равносильно их соучастию в преступлении».

Ранее полиция Стокгольма разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана.

Также сообщалось, что МИД Индонезии вызвал шведского и датского послов в связи с осквернением Корана.

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