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МИД Индонезии вызвал шведского и датского послов в связи с осквернением Корана

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Индонезийское Министерство иностранных дел вызвало шведского и датского послов в связи со случаями осквернения Корана в Швеции и в Дании.
МИД Индонезии вызвал шведского и датского послов в связи с осквернением Корана
  • Gettyimages.ru
  • © Anto Mann / 500px

Об этом сообщил официальный представитель МИД Теуку Файзасия. Его заявление приводит РИА Новости.

Файзасия отметил, что таким образом Индонезия продемонстрировала свою позицию касательно недопущения осквернения священных символов.

Также Индонезия через своих представителей в Стокгольме и Копенгагене направила заявления с резким осуждением случаев сжигания Корана.

Ранее Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.

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