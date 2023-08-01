Ирак намерен создать комитет глав МИД для диалога с ЕС в связи с актами сожжений Корана

Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества (ОИС) для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

Об этом рассказал официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передаёт ТАСС.

«[Ирак предложил] сформировать комитет министров иностранных дел в ОИС, членом которого будет генсек организации, который будет вести постоянный диалог с ЕС и региональными организациями для достижения решений по пресечению и ограничению распространения подобных актов», — пишет агентство.

Также в Ираке заявили о необходимости проводить работу «над изданием международных резолюций» и «бороться с исламофобией».

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.