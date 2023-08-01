Узнать больше

Ирак намерен создать комитет глав МИД для диалога с ЕС в связи с актами сожжений Корана

Короткая ссылка
Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества (ОИС) для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

Об этом рассказал официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф, передаёт ТАСС.

«[Ирак предложил] сформировать комитет министров иностранных дел в ОИС, членом которого будет генсек организации, который будет вести постоянный диалог с ЕС и региональными организациями для достижения решений по пресечению и ограничению распространения подобных актов», — пишет агентство.

Также в Ираке заявили о необходимости проводить работу «над изданием международных резолюций» и «бороться с исламофобией».

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить