Полиция Стокгольма разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
«Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции с сожжением Корана. В четверг женщина проведёт манифестацию и сожжёт Коран... в Стокгольме», — говорится в сообщении.
Акции с осквернением и сожжением Корана уже прошли в Швеции и Дании, они вызвали резкое осуждение со стороны исламских стран и мусульманского сообщества.
31 июля сообщалось, что в столице Швеции снова прошла акция с сожжением Корана, она состоялась у здания парламента страны, организаторами выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем.
Также стало известно, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.