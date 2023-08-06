Французский политик Филиппо высказался против возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер
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«Я выступаю против военной интервенции ЭКОВАС, потому что она спровоцирует большой пожар в Западной Африке», — цитирует ТАСС Филиппо.
Он отметил, что также существует риск глобализации конфликта.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.
Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.