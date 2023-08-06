Французский политик Филиппо высказался против возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер

Военное вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к большому пожару во всей Западной Африке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я выступаю против военной интервенции ЭКОВАС, потому что она спровоцирует большой пожар в Западной Африке», — цитирует ТАСС Филиппо.

Он отметил, что также существует риск глобализации конфликта.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.