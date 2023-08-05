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МИД Франции призвал военных в Нигере «серьёзно воспринять» угрозу вторжения сил ЭКОВАС

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала военных в Нигере «серьёзно воспринять» угрозу вторжения сил стран — членов ЭКОВАС.
МИД Франции призвал военных в Нигере «серьёзно воспринять» угрозу вторжения сил ЭКОВАС
  • Gettyimages.ru

Об этом она заявила радиостанции France Info.

«Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьёзно. У участников переворота ещё есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом», — сказала она.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.

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