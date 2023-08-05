Главы МИД Украины и Турции обсудили восстановление зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пути восстановления зерновой сделки.

«Обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления «Черноморской зерновой инициативы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки.

Также Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.