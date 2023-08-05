Главы МИД Украины и Турции обсудили восстановление зерновой сделки
- РИА Новости
«Обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления «Черноморской зерновой инициативы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки.
Также Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.
Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.