Al Jazeera: Киев надеется получить поддержку Пекина в вопросе «мирного плана Зеленского»
- AP
В мероприятии принимают участие представители 40 стран, Россия на саммит не приглашена.
Politico писала, что Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах встречи по Украине.
Как отмечали в Кремле, Москва будет наблюдать за мероприятием.
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, встреча может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.