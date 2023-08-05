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Al Jazeera: Киев надеется получить поддержку Пекина в вопросе «мирного плана Зеленского»

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На консультациях по Украине в Саудовской Аравии Киев надеется убедить Пекин в том, что «мирный план Зеленского» заслуживает внимания, пишет Al Jazeera.
Al Jazeera: Киев надеется получить поддержку Пекина в вопросе «мирного плана Зеленского»
  • AP

В мероприятии принимают участие представители 40 стран, Россия на саммит не приглашена.

Politico писала, что Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах встречи по Украине.

Как отмечали в Кремле, Москва будет наблюдать за мероприятием.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, встреча может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

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