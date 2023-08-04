Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине
«Пока неизвестно, будет ли (наследный принц Саудовской Аравии) Мухаммед бен Сальман Аль Сауд присутствовать на встрече в эти выходные, но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи», — уточняется в сообщении.
Ранее в Госдепе заявили, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от консультаций по Украине в Саудовской Аравии.
Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.