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Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

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Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах встречи по Украине, которая запланирована на выходные, пишет издание Politico.

«Пока неизвестно, будет ли (наследный принц Саудовской Аравии) Мухаммед бен Сальман Аль Сауд присутствовать на встрече в эти выходные, но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи», — уточняется в сообщении.

Ранее в Госдепе заявили, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от консультаций по Украине в Саудовской Аравии.

Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.

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