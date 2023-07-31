NYT: США были приглашены на переговоры по Украине в Саудовской Аравии

На предполагаемые переговоры о мирном плане Украины были приглашены посланники из Соединённых Штатов Америки, Бразилии, Китая и Индии.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов.

Утверждается, что приглашены несколько стран, в том числе США и государства ЕС, а также Бразилия, Китай и Индия. Пока не ясно, кто будет представлять эти страны на переговорах, которые намечены на конец недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.