NYT: США были приглашены на переговоры по Украине в Саудовской Аравии
- AP
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов.
Утверждается, что приглашены несколько стран, в том числе США и государства ЕС, а также Бразилия, Китай и Индия. Пока не ясно, кто будет представлять эти страны на переговорах, которые намечены на конец недели.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.