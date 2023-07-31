Узнать больше

Захарова: встреча в Саудовской Аравии может помочь Западу понять тупик «плана Зеленского»

Короткая ссылка
Встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: встреча в Саудовской Аравии может помочь Западу понять тупик «плана Зеленского»
  • РИА Новости

«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив... Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — цитирует её ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить