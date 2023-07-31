Захарова: встреча в Саудовской Аравии может помочь Западу понять тупик «плана Зеленского»
- РИА Новости
«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив... Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — цитирует её ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.