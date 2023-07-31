Захарова: встреча в Саудовской Аравии может помочь Западу понять тупик «плана Зеленского»

Встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас предлагается большое количество различных инициатив... Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — цитирует её ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.