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Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

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Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.
Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей», — заявил он.

Песков отметил, что ещё предстоит узнать, какие цели ставят организаторы встречи.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

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