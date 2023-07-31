Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей», — заявил он.

Песков отметил, что ещё предстоит узнать, какие цели ставят организаторы встречи.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.