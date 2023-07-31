Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей», — заявил он.
Песков отметил, что ещё предстоит узнать, какие цели ставят организаторы встречи.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными государствами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.