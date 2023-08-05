Захарова: Токио под прикрытием курса против России насаждает в стране реваншизм

Прикрываясь антироссийским курсом, японские власти насаждают реваншистские настроения в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одновременно под «прикрытием» антироссийского курса в связи с ситуацией на Украине японские власти насаждают реваншистские настроения в обществе», — говорится в заявлении Захаровой.

Она отметила, что японское правительство активизирует пересмотр пацифистских положений конституции страны и увеличивает военные расходы.

По её словам, в Японии позиционируют Россию как самую серьёзную «военную угрозу» в Европе.

Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.