Узнать больше

Захарова: протесты Японии о Курилах будут рассматриваться как вмешательство в дела России

Короткая ссылка
Протесты Японии в отношении принадлежности Курильских островов будут расцениваться Москвой как попытка вмешаться во внутригосударственные дела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: протесты Японии о Курилах будут рассматриваться как вмешательство в дела России
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.

«Так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — сказала Захарова.

Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить