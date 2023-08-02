Захарова: протесты Японии о Курилах будут рассматриваться как вмешательство в дела России
- РИА Новости
Она подчеркнула, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.
«Так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — сказала Захарова.
Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.
В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.