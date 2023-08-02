Захарова: протесты Японии о Курилах будут рассматриваться как вмешательство в дела России

Протесты Японии в отношении принадлежности Курильских островов будут расцениваться Москвой как попытка вмешаться во внутригосударственные дела, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.

«Так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — сказала Захарова.

Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год использовали формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.