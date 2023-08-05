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Посол: в Сьерра-Леоне желают получать российские удобрения

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В Сьерра-Леоне хотели бы получать удобрения из России, заявил посол страны в Москве Мохамед Йонгаво.
Посол: в Сьерра-Леоне желают получать российские удобрения
  • © Embassy of the Republic of Sierra Leone in Moscow

«Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества», — цитирует РИА Новости Йонгаво.

По его словам, российские удобрения являются одними из лучших в мире.

Он отметил, что продовольственная безопасность затрагивает интересы, в частности, интересы беднейших стран.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта российских зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.

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