Посол: в Сьерра-Леоне желают получать российские удобрения
- © Embassy of the Republic of Sierra Leone in Moscow
«Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества», — цитирует РИА Новости Йонгаво.
По его словам, российские удобрения являются одними из лучших в мире.
Он отметил, что продовольственная безопасность затрагивает интересы, в частности, интересы беднейших стран.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта российских зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.