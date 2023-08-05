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Politico: пилотов ВСУ придётся учить английскому до того, как начать тренировки на F-16

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Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16.

Об этом пишет Politico.

В связи с этим, как сообщает газета, языковые курсы начнутся раньше самой программы тренировок.

«Владение английским языком остаётся камнем преткновения», — говорится в статье.

Отмечается, что из общего числа отобранных пилотов только восемь владеют иностранным языком на том уровне, который позволяет им сразу начать обучение на американских истребителях.

Ранее сообщалось, что США будут обучать лётчиков ВСУ пилотированию F-16 в Пуэрто-Рико.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе.

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