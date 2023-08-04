Prensa Latina: США будут обучать лётчиков ВСУ пилотированию F-16 в Пуэрто-Рико
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Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на источник.
Сообщается, что несколько недель назад в ходе рабочего совещания на военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова заявили, что здесь начнётся подготовка пилотов ВСУ.
По данным агентства, американская база прекратила деятельность в 2004 году, однако Вашингтон оставил за собой право использовать её.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не стали комментировать сроки начала обучения лётчиков ВСУ пилотированию американских истребителей F-16.