Prensa Latina: США будут обучать лётчиков ВСУ пилотированию F-16 в Пуэрто-Рико

США планируют задействовать бывшую военно-морскую базу в Пуэрто-Рико для подготовки пилотов украинской армии к управлению истребителями F-16.

Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на источник.

Сообщается, что несколько недель назад в ходе рабочего совещания на военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова заявили, что здесь начнётся подготовка пилотов ВСУ.

По данным агентства, американская база прекратила деятельность в 2004 году, однако Вашингтон оставил за собой право использовать её.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне не стали комментировать сроки начала обучения лётчиков ВСУ пилотированию американских истребителей F-16.