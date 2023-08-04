Reuters: страны ЭКОВАС согласовали план возможной интервенции в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило план потенциального военного вмешательства в Нигере, сообщает агентство Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу.

«Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят», — заявил Муса.

Он отметил, что ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, где будет нанесён удар, решение примут главы государств.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.