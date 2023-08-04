Reuters: страны ЭКОВАС согласовали план возможной интервенции в Нигер
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«Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят», — заявил Муса.
Он отметил, что ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, где будет нанесён удар, решение примут главы государств.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.
Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.