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Военное руководство ЭКОВАС решило отказаться от использования силы против Нигера

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Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение отказаться от использования силы в отношении новых властей Нигера. Сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны организации.
Военное руководство ЭКОВАС решило отказаться от использования силы против Нигера
  • AFP

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление телеканала, ЭКОВАС не станет прибегать к варианту, предполагающему военную интервенцию в Нигер, однако усилит санкционное давление.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.

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