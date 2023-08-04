Военное руководство ЭКОВАС решило отказаться от использования силы против Нигера
- AFP
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление телеканала, ЭКОВАС не станет прибегать к варианту, предполагающему военную интервенцию в Нигер, однако усилит санкционное давление.
30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.
Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.