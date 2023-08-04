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Российская NtechLab поставила в 220 городов Индии систему распознавания лиц

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Российская компания NtechLab поставила систему распознавания лиц в 220 городов Индии.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказала международный коммерческий директор NtechLab Лиана Меликсетян.

Отмечается, что данные системы будут использоваться для проведения экзаменов в школах в Индии. 

«На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее в NtechLab заявили, что в России появится нейросеть для поиска домашних животных.

Также сообщалось, что в Московской области внедряют систему распознавания силуэтов.

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