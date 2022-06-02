«Ъ»: в Московской области внедряют систему распознавания силуэтов

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Поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью о внедрении системы распознавания силуэтов.
«Ъ»: в Московской области внедряют систему распознавания силуэтов
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Как пишет «Коммерсантъ», договорённость также достигнута ещё с двумя регионами, названия которых не раскрываются.

Отмечается, что силуэт распознаётся в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время.

В компании уточнили, что система уже внедрена на 200 объектах.

Ранее стало известно, что в Московской области установили более 750 камер системы «Безопасный регион» в феврале.

На данный момент в систему входит свыше 85 тыс. видеокамер, расположенных в муниципальных образованиях региона.

Система помогает в поимке преступников, а также выполняет задачу профилактики совершения преступлений и правонарушений.

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