В Подмосковье установили более 750 камер системы «Безопасный регион» в феврале

В Московской области установили более 750 камер системы «Безопасный регион» в феврале.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.

На данный момент в систему входит свыше 85 тыс. видеокамер, расположенных в муниципальных образованиях региона.

Система помогает в поимке преступников, а также выполняет задачу профилактики совершения преступлений и правонарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».