NtechLab: нейросеть для поиска домашних животных появится в России

Официальный представитель российской компании, разработчика системы распознавания лиц NtechLab Александр Томас заявил о создании системы для поиска домашних животных.

Об этом информирует ТАСС.

«Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, — кошек и собак — и готовится к её тестированию в нескольких регионах России», — сказал Томас.

Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки.

В компании добавили, что на сегодняшний день наблюдается достаточно высокая точность распознавания животных некоторых пород при условии наличия снимков хорошего качества.

Ранее сообщалось, что в Московской области внедряют систему распознавания силуэтов.

Также в Альянсе защитников животных рассказали о плюсах чипирования.