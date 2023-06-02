NtechLab: нейросеть для поиска домашних животных появится в России
Об этом информирует ТАСС.
«Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, — кошек и собак — и готовится к её тестированию в нескольких регионах России», — сказал Томас.
Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки.
В компании добавили, что на сегодняшний день наблюдается достаточно высокая точность распознавания животных некоторых пород при условии наличия снимков хорошего качества.
Ранее сообщалось, что в Московской области внедряют систему распознавания силуэтов.
Также в Альянсе защитников животных рассказали о плюсах чипирования.