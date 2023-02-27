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В Альянсе защитников животных рассказали о плюсах чипирования

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Директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова рассказала о положительных сторонах чипирования.
В Альянсе защитников животных рассказали о плюсах чипирования
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«Сейчас все действия регулируются федеральной программой по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату в место обитания животных. Единственный город, где нет возврата, — это Москва. Здесь остаются животные в приютах», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, чипирование позволит упростить поиск животных.

«По факту, это маленький кусочек металла с кодом, который прослеживается на определённом приборе», — пояснила Рубцова.

По её словам, чип не принесёт вреда животному.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.

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