Минск снова опроверг нарушение границ Польши вертолётами охраны Лукашенко
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Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, пишет ТАСС.
Он отметил, что временному поверенному в делах Польши в ведомстве подробно объяснили и показали данные объективного контроля.
«Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта», — добавил Глаз.
Ранее МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию с якобы нарушением белорусскими вертолётами границ Польши.
Депутат Европарламента (ЕП), экс-глава правительства Польши Влодзимеж Чимошевич заявил, что 1 августа польскую воздушную границу якобы нарушили два вертолёта, принадлежащие охране Лукашенко.