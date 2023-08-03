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Минск снова опроверг нарушение границ Польши вертолётами охраны Лукашенко

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Вертолёты ВВС Белоруссии, в том числе те, которые якобы принадлежат охране президента Александра Лукашенко, не нарушали польскую границу.
Минск снова опроверг нарушение границ Польши вертолётами охраны Лукашенко
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

Он отметил, что временному поверенному в делах Польши в ведомстве подробно объяснили и показали данные объективного контроля.

«Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта», — добавил Глаз.

Ранее МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию с якобы нарушением белорусскими вертолётами границ Польши.

Депутат Европарламента (ЕП), экс-глава правительства Польши Влодзимеж Чимошевич заявил, что 1 августа польскую воздушную границу якобы нарушили два вертолёта, принадлежащие охране Лукашенко.

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