Минск снова опроверг нарушение границ Польши вертолётами охраны Лукашенко

Вертолёты ВВС Белоруссии, в том числе те, которые якобы принадлежат охране президента Александра Лукашенко, не нарушали польскую границу.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

Он отметил, что временному поверенному в делах Польши в ведомстве подробно объяснили и показали данные объективного контроля.

«Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта», — добавил Глаз.

Ранее МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию с якобы нарушением белорусскими вертолётами границ Польши.

Депутат Европарламента (ЕП), экс-глава правительства Польши Влодзимеж Чимошевич заявил, что 1 августа польскую воздушную границу якобы нарушили два вертолёта, принадлежащие охране Лукашенко.