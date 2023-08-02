Минск призвал Варшаву не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолётами
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном сайте белорусского ведомства.
Там говорится, что сегодня, 2 августа, в МИД пригласили временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского.
«Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолётами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведённой белорусской стороной», — сказано в заявлении.
Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что речь не идёт о задействовании принципа коллективной обороны НАТО из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии.