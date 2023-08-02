Минск призвал Варшаву не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолётами

МИД Белоруссии выступает с призывом к польским властям не нагнетать ситуацию с якобы нарушением белорусскими вертолётами границ Польши, а также не использовать её для милитаризации приграничного пространства.

Об этом говорится на официальном сайте белорусского ведомства.

Там говорится, что сегодня, 2 августа, в МИД пригласили временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Мартина Войцеховского.

«Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолётами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведённой белорусской стороной», — сказано в заявлении.

Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что речь не идёт о задействовании принципа коллективной обороны НАТО из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии.