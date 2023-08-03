SCMP: культурно-политическая война в США может разорвать страну изнутри
«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединённые Штаты изнутри», — пишет Чанг.
По его словам, США столкнулись с угрозой гражданской войны.
Он также предупредил, что повышается возможность «горячей войны» США и КНР.
Ранее экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.