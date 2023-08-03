SCMP: культурно-политическая война в США может разорвать страну изнутри

Культурно-политическая война способна разорвать США изнутри, заявил обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.

«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединённые Штаты изнутри», — пишет Чанг.

По его словам, США столкнулись с угрозой гражданской войны.

Он также предупредил, что повышается возможность «горячей войны» США и КНР.

Ранее экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.