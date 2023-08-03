WP: в июне Обама предупреждал Байдена о прочности позиций Трампа
Обама выразил мнение, что Трамп располагает преданными сторонниками и своей эко-системой СМИ.
Также экс-лидер США заявил, что Трамп может стать более серьёзным оппонентом на выборах, чем ожидается.
Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой Байдена вмешаться в выборы 2024 года.
Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.