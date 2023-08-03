WP: в июне Обама предупреждал Байдена о прочности позиций Трампа

Экс-президент США Барак Обама в июне сообщал действующему американскому лидеру Джо Байдену о прочности политической позиции Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post.

Обама выразил мнение, что Трамп располагает преданными сторонниками и своей эко-системой СМИ.

Также экс-лидер США заявил, что Трамп может стать более серьёзным оппонентом на выборах, чем ожидается.

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.