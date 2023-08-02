Врезавшийся в ворота посольства России в Молдавии состоит на психиатрическом учёте

Врезавшийся на автомобиле в ворота российского посольства в Молдавии водитель состоит на психиатрическом учёте.

«Как нам сообщили в полиции, водитель, врезавшийся в ворота посольства, состоит на психиатрическом учёте. Он задержан, возбуждено уголовное дело», — сообщили в диппредставительстве.

Дипломаты отметили, что зданию не был нанесён ущерб, благодаря усилиям полиции никто не пострадал.

Ранее полиция задержала в Кишинёве водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и сбежал с места происшествия.

26 апреля в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) произошёл пожар. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.