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В Кишинёве автомобиль врезался в ворота посольства России

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Полиция задержала в Кишинёве водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и сбежал с места происшествия.
В Кишинёве автомобиль врезался в ворота посольства России
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Мирослав Ротарь

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии», — цитирует ТАСС заявление Генерального инспектората полиции.

Уточняется, что водителю удалось скрыться с места преступления на этом же автомобиле, однако полицейские выявили его местонахождение и догнали.

«Водитель отказался останавливаться и по пути повредил ещё два автомобиля, после чего был задержан», — отмечается в заявлении.

26 апреля в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) произошёл пожар. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.

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