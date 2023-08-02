В Кишинёве автомобиль врезался в ворота посольства России

Полиция задержала в Кишинёве водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и сбежал с места происшествия.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии», — цитирует ТАСС заявление Генерального инспектората полиции.

Уточняется, что водителю удалось скрыться с места преступления на этом же автомобиле, однако полицейские выявили его местонахождение и догнали.

«Водитель отказался останавливаться и по пути повредил ещё два автомобиля, после чего был задержан», — отмечается в заявлении.

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