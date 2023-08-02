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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша захватит Западную Украину и выселит туда беженцев

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша хочет аннексировать Западную Украину, чтобы переселить туда всех беженцев, прибывших после начала конфликта.

Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

По словам Макгрегора, подобные действия будут предприняты, когда Украина начнёт «разваливаться», а её армия ослабнет.

«Будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трёх миллионов украинских беженцев», — передаёт слова экс-советника РИА Новости.

Ранее Макгрегор предрёк Польше конец из-за антироссийской риторики.

Также главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что проукраинская позиция Польши загнала её в тупик.

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