Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша захватит Западную Украину и выселит туда беженцев
Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.
По словам Макгрегора, подобные действия будут предприняты, когда Украина начнёт «разваливаться», а её армия ослабнет.
«Будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трёх миллионов украинских беженцев», — передаёт слова экс-советника РИА Новости.
Ранее Макгрегор предрёк Польше конец из-за антироссийской риторики.
Также главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что проукраинская позиция Польши загнала её в тупик.