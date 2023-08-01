Политолог Миршаймер: Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций

Американский политолог Джон Миршаймер заявил в беседе с The Grayzone, что Запад просчитался с эффективностью антироссийских санкций.

При этом, по его словам, сама Россия не ожидала, что так сумеет с ними справиться.

«Думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали», — сказал политолог.

По мнению Миршаймера, антироссийские санкции изначально были обречены.

«Русские были в отличном положении, чтобы в общем и целом обойти санкции», — добавил политолог.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.

Также власти Белоруссии заявили, что Минск успешно адаптировался к санкциям Запада.