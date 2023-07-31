Власти Белоруссии заявили, что Минск успешно адаптировался к санкциям Запада
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«Беларусь уже второй год находится под беспрецедентным внешним давлением. В целом нам удалось благополучно преодолеть первый, самый сложный, этап — адаптацию экономики к новой реальности», — цитирует его агентство БЕЛТА.
По его словам, в 2023 году поставлена задача перейти от этапа адаптации и восстановления экономики к росту.
Ранее послы стран Евросоюза согласовали ужесточение санкций против Белоруссии.