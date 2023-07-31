Узнать больше

Власти Белоруссии заявили, что Минск успешно адаптировался к санкциям Запада

Короткая ссылка
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях санкций.
Власти Белоруссии заявили, что Минск успешно адаптировался к санкциям Запада
  • Gettyimages.ru

«Беларусь уже второй год находится под беспрецедентным внешним давлением. В целом нам удалось благополучно преодолеть первый, самый сложный, этап — адаптацию экономики к новой реальности», — цитирует его агентство БЕЛТА.

По его словам, в 2023 году поставлена задача перейти от этапа адаптации и восстановления экономики к росту.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали ужесточение санкций против Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить