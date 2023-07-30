Узнать больше

В Крыму заявили, что попытка захвата полуострова обернётся для Запада и Украины катастрофой

Короткая ссылка
Попытка захвата Крыма со стороны коллективного Запада и Украины обернётся для них катастрофой, у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
В Крыму заявили, что попытка захвата полуострова обернётся для Запада и Украины катастрофой
  • РИА Новости

Ранее газета Daily Express со ссылкой на источник сообщала, что британские войска готовят ВСУ к захвату Крыма до наступления Рождества.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернётся катастрофой для всей Европы и тем более для Украины», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он подчеркнул, что Россия готова защищать свой суверенитет всеми способами, включая «крайние меры».

 В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить