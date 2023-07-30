В Крыму заявили, что попытка захвата полуострова обернётся для Запада и Украины катастрофой
- РИА Новости
Ранее газета Daily Express со ссылкой на источник сообщала, что британские войска готовят ВСУ к захвату Крыма до наступления Рождества.
«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернётся катастрофой для всей Европы и тем более для Украины», — приводит РИА Новости слова Смирнова.
Он подчеркнул, что Россия готова защищать свой суверенитет всеми способами, включая «крайние меры».
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.