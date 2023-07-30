Попытка захвата Крыма со стороны коллективного Запада и Украины обернётся для них катастрофой, у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее газета Daily Express со ссылкой на источник сообщала, что британские войска готовят ВСУ к захвату Крыма до наступления Рождества.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернётся катастрофой для всей Европы и тем более для Украины», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он подчеркнул, что Россия готова защищать свой суверенитет всеми способами, включая «крайние меры».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.