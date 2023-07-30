Daily Express: войска Великобритании готовят ВС Украины к захвату Крыма до Рождества
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В материале сказано, что прибыло свыше 2 тыс. солдат ВС Украины.
Отмечается, что в ходе операции будут «удары с воздуха, суши и моря» с использованием ракет большой дальности, переданными Великобританией, Соединёнными Штатами и ФРГ.
Обучение планируется в военном лагере в Окхэмптоне, пишет издание.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.