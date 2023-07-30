Британские войска готовят ВСУ к захвату Крыма до наступления Рождества, пишет Daily Express со ссылкой на источник.

В материале сказано, что прибыло свыше 2 тыс. солдат ВС Украины.

Отмечается, что в ходе операции будут «удары с воздуха, суши и моря» с использованием ракет большой дальности, переданными Великобританией, Соединёнными Штатами и ФРГ.

Обучение планируется в военном лагере в Окхэмптоне, пишет издание.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.