МИД России: удобрения необходимо направить Африке безвозмездно, пока они не пропали в ЕС

Крупные запасы российских удобрений, которые находятся в европейских портах, необходимо безвозмездно передать нуждающимся странам Африки до того момента, как они пропадут. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.

Он напомнил, что 268 тыс. т российских удобрений находятся в портах ЕС, но российской стороне не разрешают их забрать.

«Понятно, что уже, так сказать, их продать в нынешней ситуации — это себе дороже. Но гораздо хуже, если они просто пропадут и сгибнут в этих хранилищах», — сказал он в интервью RT.

Озеров привёл пример взрыва в Бейруте, когда произошёл подрыв аммиачных удобрений.

Озеров предположил, что у стран ЕС отказал инстинкт самосохранения.

«Но у нас-то нет. И у африканцев нет. Поэтому этот здравый инстинкт, и здравый смысл, они говорят о том, что лучше отдать бесплатно и безвозмездно африканцам, которые в этом нуждаются, чем они просто будут пропадать», — подытожил он.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о готовности российской стороны нарастить поставки удобрений на африканский рынок.

По мнению члена совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малика Ньанга, западные санкции, которые были введены против России после обострения украинского конфликта, в реальности оказались направлены и против африканских стран.