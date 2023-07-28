Решетников заявил о готовности России нарастить поставки удобрений на африканский рынок

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о готовности российской стороны нарастить поставки удобрений на африканский рынок.

Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка.

«Готовы также наращивать поставки удобрений на африканский рынок. Очень важно, что наши компании не просто поставляют удобрения, — они поставляют технологию работы с почвой, технологию работы повышения урожайности продукции», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи удобрений в Африку.