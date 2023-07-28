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Решетников заявил о готовности России нарастить поставки удобрений на африканский рынок

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о готовности российской стороны нарастить поставки удобрений на африканский рынок.
Решетников заявил о готовности России нарастить поставки удобрений на африканский рынок
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка.

«Готовы также наращивать поставки удобрений на африканский рынок. Очень важно, что наши компании не просто поставляют удобрения, — они поставляют технологию работы с почвой, технологию работы повышения урожайности продукции», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи удобрений в Африку.

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