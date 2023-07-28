WAFA Fertilizer: западные санкции против России направлены и против Африки

Западные санкции, которые были введены против России после обострения украинского конфликта, в реальности оказались направлены и против африканских стран.

Такое заявление сделал член совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малик Ньанг во время саммита Россия — Африка.

Кроме того, он напомнил, что зерно, которое отправлялось во время действия зерновой сделки, так и не прибыло в Африку.

«Едва ли 3% всего, что было выпущено, прибыло в Африку, хотя мы являемся континентом, где проживает почти два миллиарда человек. Так что, на мой взгляд, эти санкции действительно сильно на нас повлияли», — передаёт РИА Новости слова Ньанга.

Ранее в Минсельхозе заявили о желании России расширить импорт из Африки тропических фруктов и какао-бобов.