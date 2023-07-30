Неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского и его непонимание своего «колониального» статуса заставляет Запад искать ему замену на Украине.

Об этом пишет Politika.

По данным сербской газеты, высказывания о неблагодарности Зеленского являются лишь «верхушкой айсберга недовольства» среди его союзников.

«Когда он начал давать наставления своим покровителям, оказалось, что так дело не пойдёт», — говорится в публикации.

При этом также отмечается, что «колониальные отношения», на которые согласился Зеленский, подразумевают, что он никогда не должен забывать, «кто в доме хозяин».

Ранее Белый дом признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ.

Также в издании Hill отметили, что американские чиновники устали от неблагодарности и капризов Зеленского.