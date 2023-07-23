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Hill: американские чиновники устали от неблагодарности и капризов Зеленского

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Обозреватель американского издания Hill, бывший спецпомощник Пентагона во вопросам политики и коммуникаций Дуглас Маккинан заявил, что американские чиновники устали от неблагодарности и капризов украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский ведёт себя как избалованный и капризный ребёнок, который получает всё, что хочет. И этого всё равно недостаточно», — говорится в сообщении.

По данным агентства, многие в правительстве Вашингтона, а также американские граждане устали от действий украинского президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания на пост главы США намерен сказать Зеленскому «хватит».

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что мир начинает уставать от украинского конфликта.

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