Узнать больше

Путин: Запад долго готовился к подрыву государственности России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб её позиции в мире и подорвать государственность.

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с африканской миссией по Украине.

«Считаем, что проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной», — сказал Путин.

По его словам, на Западе делали всё, чтобы превратить Украину в «инструмент для подрыва основ безопасности России».

«Я это говорю с полным основанием», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также российский президент заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить