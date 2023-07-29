Путин: Запад долго готовился к подрыву государственности России

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб её позиции в мире и подорвать государственность.

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с африканской миссией по Украине.

«Считаем, что проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной», — сказал Путин.

По его словам, на Западе делали всё, чтобы превратить Украину в «инструмент для подрыва основ безопасности России».

«Я это говорю с полным основанием», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также российский президент заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.