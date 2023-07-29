Путин: Запад долго готовился к подрыву государственности России
Такое заявление российский лидер сделал на встрече с африканской миссией по Украине.
«Считаем, что проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной», — сказал Путин.
По его словам, на Западе делали всё, чтобы превратить Украину в «инструмент для подрыва основ безопасности России».
«Я это говорю с полным основанием», — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Также российский президент заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.