Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Об этом Путин сказал в ходе встречи с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда.

Он отметил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН» и вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что данные инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России.

По словам президента России, у западных стран ничего не получится, «это слишком примитивно».

Также Путин заявил, что если на Западе хотят, чтобы другие соблюдали международное право, то пусть потрудятся исполнять эти же нормы.

«Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — подчеркнул президент России.

Также Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.