Представитель африканской медиагруппы заявил о важности роли СМИ на саммите
По его словам, недопонимание, которое наблюдается между народами сегодня, во многом вызвано тем, что иностранные СМИ осыпают Африку информацией, не вселяющей ни в кого уверенность.
Бекоро заявил, что цель форума помимо экономики заключается в обновлениях ряда СМИ, которые часто занимают пророссийские позиции или находятся в стране.
«Я думаю, что когда мы, дети мира, садимся за один стол, чтобы прийти к соглашению по определённым вопросам, то слова, нужные для того, чтобы тебя поняли — скорее всего, подтолкнут все стороны к участию в мировой системе. Мы не могли — как африканцы, как африканские СМИ, как африканская молодёжь — пропустить встречу такого рода», — сказал он.
Ранее Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.
RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.
Внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.