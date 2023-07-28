Узнать больше

Представитель африканской медиагруппы заявил о важности роли СМИ на саммите

Короткая ссылка
Африканские СМИ, молодёжь не смогли пропустить саммит Россия — Африка, заявил директор по связям с общественностью международной африканской медиагруппы Франсуа Бекоро в беседе с RT.

По его словам, недопонимание, которое наблюдается между народами сегодня, во многом вызвано тем, что иностранные СМИ осыпают Африку информацией, не вселяющей ни в кого уверенность.

Бекоро заявил, что цель форума помимо экономики заключается в обновлениях ряда СМИ, которые часто занимают пророссийские позиции или находятся в стране.

«Я думаю, что когда мы, дети мира, садимся за один стол, чтобы прийти к соглашению по определённым вопросам, то слова, нужные для того, чтобы тебя поняли — скорее всего, подтолкнут все стороны к участию в мировой системе. Мы не могли — как африканцы, как африканские СМИ, как африканская молодёжь — пропустить встречу такого рода», — сказал он.

Ранее Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.

RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.

Внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить