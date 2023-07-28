Представитель африканской медиагруппы заявил о важности роли СМИ на саммите

Африканские СМИ, молодёжь не смогли пропустить саммит Россия — Африка, заявил директор по связям с общественностью международной африканской медиагруппы Франсуа Бекоро в беседе с RT.

По его словам, недопонимание, которое наблюдается между народами сегодня, во многом вызвано тем, что иностранные СМИ осыпают Африку информацией, не вселяющей ни в кого уверенность.

Бекоро заявил, что цель форума помимо экономики заключается в обновлениях ряда СМИ, которые часто занимают пророссийские позиции или находятся в стране.

«Я думаю, что когда мы, дети мира, садимся за один стол, чтобы прийти к соглашению по определённым вопросам, то слова, нужные для того, чтобы тебя поняли — скорее всего, подтолкнут все стороны к участию в мировой системе. Мы не могли — как африканцы, как африканские СМИ, как африканская молодёжь — пропустить встречу такого рода», — сказал он.

Ранее Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.

RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.

Внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.