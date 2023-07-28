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Мурашко заявил, что Минздрав проработает вопрос открытия российских медвузов в Африке

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Министерство здравоохранения России проработает вопрос создания филиалов российских медицинских вузов в странах Африки. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что Минздрав проработает вопрос открытия российских медвузов в Африке
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Минздрав проработает вопрос о создании филиалов российских вузов в африканских странах», — приводит ТАСС его слова на полях экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Мурашко подчеркнул, что необходимо изучить вопросы наличия материальной базы и педагогов.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с Африкой по экспорту лекарств.

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