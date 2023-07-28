Мурашко заявил, что Минздрав проработает вопрос открытия российских медвузов в Африке
- РИА Новости
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«Минздрав проработает вопрос о создании филиалов российских вузов в африканских странах», — приводит ТАСС его слова на полях экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.
Мурашко подчеркнул, что необходимо изучить вопросы наличия материальной базы и педагогов.
Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с Африкой по экспорту лекарств.