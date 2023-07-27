В Минздраве сообщили о готовности наращивать сотрудничество с Африкой в экспорте лекарств

Россия готова развивать сотрудничество с Африкой по экспорту лекарств, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

«Мы всячески готовы развивать сотрудничество и по локализации, и по экспорту российских лекарственных препаратов, имеющих ценовые преимущества, как и для инфекционных заболеваний, так и для неинфекционных», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что большое количество российских компаний успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.

По его словам, также есть возможности для сотрудничества в научно-технической, образовательной и культурной областях.