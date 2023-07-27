Путин: множество российских компаний успешно работает на африканском рынке

Большое количество компаний из России успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

По его словам, также есть возможности для сотрудничества в научно-технической, образовательной и культурной областях. Путин отметил, что Россия придаёт важное значение развитию отношений с Союзом Коморских Островов.

«Они (взаимоотношения — RT.) основываются на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация готова отправить странам Африки до 50 тыс. тонн зерна бесплатно.