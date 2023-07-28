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«Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках оборудования

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«Алмаз-Антей» ведёт переговоры с рядом стран Африки о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением.

Об этом РИА Новости рассказал директор департамента развития гражданской продукции концерна Артём Шатраков.

При этом он отметил, что такой опыт у концерна есть. Ранее, по данным агентства, поставлялось оборудование для управления воздушным движением в Египет.

«Ведутся сейчас переговоры с рядом других государств», — сказал Шатраков.

Ранее сообщалось, что объём взаимной торговли между Россией и Африкой вырос более чем на треть в 2023 году.

Также отмечалось, что торговые отношения России с Африкой бьют рекорды.

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