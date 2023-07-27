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Аналитик Федосова: торговые отношения России с Африкой бьют рекорды

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление сына Патриса Лумумбы о том, что Африка сама может принимать решения об отношениях с Россией.
Аналитик Федосова: торговые отношения России с Африкой бьют рекорды
  • РИА Новости

«Несмотря на все препятствия, которые были созданы Западом, торговые отношения России с Африкой бьют рекорды, однако наша страна продолжит оказывать и гуманитарную помощь», — отметила она.

По словам Федосовой, речь идёт не только о крупных проектах в энергетике, сельском хозяйстве, технологиях.

«Где наша страна готова делиться своим передовым опытом, а не «осваивать» чужие земли. Намечена работа в сфере здравоохранения, образования, культуры и науки. Более 35 тыс. африканских студентов уже сейчас укрепляют взаимодействие на уровне гражданского общества, готовится открытие филиалов российских вузов в Африке, для продвижения русской культуры и языка президент предложил создать русские школы с преподаванием в соответствии с российскими образовательными стандартами», — уточнила она.

По мнению аналитика, ещё одним аспектом взаимодействия станет общее информационное пространство России и Африки.

«Очевидно, формируется международный запрос на противодействие западной дезинформации и пропаганде», — заключила Федосова.

Ранее сын Патриса Лумумбы Рональд на сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка прокомментировал попытки настроить африканский континент против России.

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